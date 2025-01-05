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وزير الموارد يؤكد أهمية الإسراع بتنفيذ التكسية الحجرية لنهر دجلة داخل بغداد

وزير الموارد يؤكد أهمية الإسراع بتنفيذ التكسية الحجرية لنهر دجلة داخل بغداد
اقتصاد - بغداد/ العدالة - 2:34 - 05/01/2025 - عدد القراء : 81

أكد وزير الموارد المائية، عون ذياب عبد الله أهمية الإسراع بتنفيذ التكسية الحجرية لنهر دجلة داخل محافظة بغداد.وذكرت الوزارة في بيان تلقته    (العدالة ): أن “وزير الموارد المائية، عون ذياب عبد الله، أجرى جولة نهرية للاطلاع على أعمال تأهيل وتطوير ضفاف نهر دجلة ضمن حدود محافظة بغداد، حيث شملت مناطق الكريعات والأعظمية والبيروتي”، مبينة أن “العمل ينفذ من قبل شركة الفاو العامة لتنفيذ مشاريع الري وبإشراف مباشر من قبل الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل”.وأشار وزير الموارد المائية، خلاله جولته، وفقاً للبيان، إلى أن “أعمال التأهيل تشمل جانبي الكرخ والرصافة، والتي تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، لتطوير ضفاف نهر دجلة في محافظة بغداد”، موضحاً أن “هذه الأعمال تأتي تزامناً مع اختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية وجعلها متنفساً للعوائل البغدادية”.ولفت إلى أن “نهر دجلة، يعد الشريان الحيوي لمدينة بغداد”، مشدداً على “ضرورة الحفاظ عليه من قبل المواطنين وذلك لعراقة وتاريخ هذا النهر الذي يتوسط العاصمة بغداد”.وأكد على “أهمية الإسراع بتنفيذ الأعمال وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه سير العمل وإنجازه ضمن التوقيتات المحددة له من خلال الاستمرار بالأعمال ليلاً ونهاراً”.

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