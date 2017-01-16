وزير النفط: العراق حريص على نجاح اتفاق [اوبك] بخفض الانتاج

قال وزير النفط جبار علي اللعيبي، ان” العراق حريص على نجاح اتفاق [آوبك] بخفض الانتاج”.وذكر بيان للوزارة تلقت (العدالة) نسخة منه ان”ورقة العمل التي القاها وزير النفط خلال مشاركته في منتدى الطاقة السنوي الاول الذي عقد في ابو ظبي حظيت اهتمام الاوساط الاقتصادية والمعنيين بشؤون الطاقة لما تضمنته الورقة من رؤى وتصورات حول مستقبل الطاقة في العراق والمنطقة الاقليمية والعالم”.وقدم وزير النفط عرضاً مفصلاً بشأن واقع قطاع النفط والطاقة العراقي والتحديات التي تواجه الصناعة النفطية العراقية والرؤى والخطط المستقبلية لتطويرها ، فضلا عن الدور الريادي الذي يلعبه العراق على الصعيد الإقليمي والعالمي ، بالاضافة الى جهوده في تحقيق التوازن بالأسواق العالمية “.واكد وزير النفط حرص العراق على نجاح اتفاق الاوبك بخفض الانتاج والتزامه بتنفيذ ذلك من خلال البدء باجراءات الخفض منذ مطلع العام الجديد ، حيث بلغت نسبة التخفيض 170 الف برميل باليوم من الحقول النفطية وصولا الى النسبة المقررة والبالغة 210 الف برميل نهاية الشهر الجاري ، على الرغم من التحديات التي تواجه الصناعة النفطية والصعوبات التي تواجه الاقتصاد العراقي نتيجة لمحاربته عصابات داعش الارهابية نيابة عن المنطقة والعالم” .وعبر اللعيبي عن ارتياحه لنتائج المشاركة في المنتدى واللقاءات التي عقدت على هامش اعمال المنتدى وكانت فرصة لازالة الغموض واللبس عن واقع الصناعة النفطية العراقية وفرص الاستثمار في المشاريع النفطية وحرص العراق على توفير البيئة الامنة للاستثمار في القطاع النفطي وان وجود الشركات العالمية الرصينة في تطوير الحقول النفطية هو خير دليل على ذلك”.وعلى هامش المنتدى عقد وزير النفط عدة اجتماعات ولقاءات، حيث التقى بعدد من وزراء النفط والطاقة ورئيس منظمة الاوبك ورؤساء الشركات العالمية وبحث معهم التعاون والتنسيق المشترك اضافة الى دعوة الشركات العالمية للمشاركة في الاستثمار في تطوير صناعة النفط والغاز والتصفية والبنى التحتية وتأسيس الشركات المشتركة وبما يحقق أهداف وتطلعات الوزارة.وطالب وزير النفط وسائل الاعلام توخى الدقة في نقل ونشر المعلومات المتعلقة بالنشاط النفطي وخصوصا مايتعلق بمعدلات الانتاج والتصدير والتي تعلن فقط من خلال وزير النفط او المتحدث باسم الوزارة. وغير ذلك فانه لايمكن اعتماده وذلك حرصا من الوزارة على دقة المعلومات حيث لوحظ قيام بعض وسائل الاعلام وبعض الجهات بتحريف ارقام الانتاج والصادرات لاهداف معروفة .

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