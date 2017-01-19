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وزير النفط: انجاز مسودتي قانون شركتي النفط والغاز وارسالهما لأمانة مجلس الوزراء

وزير النفط: انجاز مسودتي قانون شركتي النفط والغاز وارسالهما لأمانة مجلس الوزراء
اقتصاد - بغداد / العدالة - 1:58 - 19/01/2017 - عدد القراء : 20

اعلن وزير النفط جبار علي حسين اللعيبي عن انجاز قانوني شركة النفط الوطنية وشركة الغاز الوطنية من قبل الدوائر المعنية في الوزارة.

وقال اللعيبي في بيان له تلقت (العدالة) نسخة منه ان “مسودة القوانين تم ارسالها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء بهدف مناقشتها واقرارها ومن ثم ترحيلها الى مجلس النواب لتشريعها”.واوضح ان “الهدف من اعداد مشاريع القوانين اعلاه هو السعي والعمل على الاستثمار الامثل للثروة الوطنية للنفط والغاز وتطوير هذه الصناعة وبما يحقق النهوض بالواقع الاقتصادي للبلاد”.واشار وزير النفط الى ان “قانون شركة الغاز الوطنية تضمن تطوير منشأت استثمار وانتاج الغاز ومنشآت الصناعة البتروكيماوية والصناعات ذات العلاقة بمجالات الغاز فضلا عن رفع كفاءة التنسيق بين حلقات انتاج واستهلاك الغاز الطبيعي وتطوير العاملين في هذا القطاع” .من جهته اكد وكيل الوزارة لشؤون الغاز ان “اقرار قانون شركة الغاز الوطنية من شأنه رسم وتنظيم سياسة استثمار الغاز في البلاد وقيادة برامج تنفيذ المشاريع وتشغيل المنشأت وفق المعايير العالمية، حيث ان الدراسات والخطط تشير الى امتلاك العراق لامكانيات هائلة يمكن ان تصل الى معدلات 5000ا مقمق [مليون قدم مكعب قياسي في اليوم ] وما يرافق ذلك من انتاج كميات هائلة من المكثفات والغاز الجاف والسائل والمكونات الاخرى وبما يجعل العراق في مصاف الدول الرائدة في الاستثمار الامثل للغاز”.

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