وفد وزاري يزور جنيف لبحث انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية

كشفت وزارة التجارة، الاثنين، عن زيارة مرتقبة لوزيرها إلى جنيف للتباحث حول انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية، فيما أشارت إلى أن العراق بحاجة لإقرار قوانين وتشريعات لدعم موقفه دوليا. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة محمد حنون إن “وزارة التجارة تستنفر جهودها، باتجاه انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية وسيتوجه وزيرها وعلى رأس وفد حكومي إلى جنيف الاسبوع المقبل للوصول الى اتفاق مع وزراء التجارة الأوروبيين والدول الأوروبية بخصوص الانضمام”. وأكد أنه “نتطلع لانهاء ملف انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية قريبا”، لافتا الى أن “عملية الانضمام معقدة وفيها شروط كبيرة وكثيرة”. وأشار إلى أن “العراق بحاجة لاقرار قوانين وتشريعات في موضوعات كثيرة، من بينها الاقتصاد والجمارك وتفاصيل وضوابط أخرى مطلوبة”. وأوضح، أن “وزارة التجارة أعدت ملفاً متكاملاً ونأمل مناقشته مع الجانب الأوروبي بهدف الانضمام للمنظمة”.

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