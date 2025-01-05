(15) الف طن سماد اليوريا نقلها الاسطول البري خلال كانون الاول الماضي .

نَقَلَ أسطول الشركة العامة للنقل البري / إحدى تشكيلات وزارة النقل (15) الف طن من سماد اليوريا خلال شهر كانون الاول الماضي لعام 2024.وبين مدير عام الشركة السيد مرتضى كريم الشحماني : نقل (15) الف طن من سماد اليوريا خلال شهر كانون الاول بواقع (361) نقلة من معمل أسمدة خور الزبير في محافظة البصرة الى محافظات العراق كافة ضمن العقد المبرم مع وزارة الزراعة / الشركة العامة للتجهيزات الزراعية .واضاف : إن لمتابعة وزير النقل رزاق محيبس السعداوي وتوجيهاته الاثر البالغ في نجاح تنفيذ بنود العقد المبرم مع وزارة الزراعة لإنجاح خطة الاستزراع الشتوي التي تبنتها.يذكر إن الاسطول البري نفذ خلال عام 2024 مناقلات للحنطة المحلية بالاضافة الى النقلات التخصصية ( التوربينات الحرارية ) ومعدات كهربائية وانتخابية ومواد متنوعة لمؤسسات الدولة كافة تنفيذاً للعقود التي ابرمتها معهم وبوقت قياسي وسرعة في الانجاز .

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