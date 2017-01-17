أمريكي يدفع ضرائب سيارته بـ 300 ألف عملة معدنية

قرر رجل أعمال أمريكي أن ينتقم من إدارة ضرائب السيارات على طريقته الخاصة، ودفع الضرائب المترتبة عليه مستخدماً 300 ألف قطعة نقدية، بعد نزاع طويل مع الإدارة.وكان نك ستانفورد من ولاية فرجينيا، قد حاول الحصول على رقم إدارة الضرائب الخاصة بالسيارات، للاستعلام عن ضريبة المبيعات الخاصة بسيارتين يملكهما، وتم توجيهه للتواصل مع مركز الاتصال في ريتشموند، وتم إبلاغه أن الرقم غير مخصص لاتصالات العامة، لكنه حصل عليه في النهاية.وأراد ستانفورد أن يُصعّد من القضية، وطلب من إدارة الضرائب الحصول على أرقام هواتف 9 من فروعها المحلية، وعندما رفضت الإدارة ذلك، رفع 3 قضايا ضدها في المحكمة.ويوم الثلاثاء الماضي رفض القاضي الدعاوى المقدمة من قبل ستانفورد، وتم تزويده بأرقام الهواتف التي طلبها في المحكمة. وقال ستانفورد أمام المحكمة: “أرقام الهواتف لا تعنيني. أردت فقط أن أثبت وجهة نظري هنا”.وأضاف ستانفور “أعتقد أن العمود الفقري لجمهوريتنا وديمقراطيتنا يقوم على حكومة مفتحة وشفافة، وأشعر بالصدمة من أن الكثير من الناس لا يعرفون مدى قوة قانون حرية المعلومات”.وللتأكيد على وجهة نظره التي أثبتها في المحكمة، قرر ستانفورد أن يلقن موظفي إدارة الضرائب درساً قاسيا، وقام بشراء 5 عربات حملها بمئات الآلاف من القطع النقدية المعدنية، ونقلها إلى الإدارة لدفع الضرائب المترتبة عليه والبالغة 3000 دولار.وأنفق ستانفورد حوالي 1000 دولار على شراء العربات واستئجار الأشخاص الذين ساعدوه على نقلها إلى إدارة الضرائب، واحتاج الموظفون إلى أكثر من 7 ساعات من العمل المتواصل لعد القطع النقدية.

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