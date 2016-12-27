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إخراج ثعبان ضخم من غسالة اختبأ داخلها

إخراج ثعبان ضخم من غسالة اختبأ داخلها
الأخيرة - بانكوك/ وكالات - 2:24 - 27/12/2016 - عدد القراء : 4

في مشهد مثير للرعب، أظهر مقطع فيديو نشر على موقع يوتيوب الإلكتروني لحظة اكتشاف رجل تايلندي لثعبان ضخم داخل حوض آلة الغسيل في منزله، وفق ما ورد في صحيفة ديلي ميرور البريطانية. بعد أن فتح كورنتشارون روكتشاي (48 عاماً) باب آلة الغسيل، فوجئ بثعبان ضخم يقبع داخل حوض الغسالة ويتحفز للهجوم عليه. وحالما شاهد كورنتشارون هذا المنظر المرعب، تراجع إلى الخلف وأقفل باب آلة الغسيل بقدمه قبل أن يهرع للاتصال بمختص الأفاعي الذي أمضى 30 دقيقة في محاولة إخراج الثعبان من الغسالة. ويظهر مقطع الفيديو، المختص وهو يحاول إخراج الثعبان من الغسالة باستخدام عصا قبل أن يمسكه من رقبته ويضعه في كيس بلاستيكي بمساعدة مرافقين له.وقال كورنتشارون “لم تكن الغسالة تعمل كما يجب في الآونة الأخيرة، ولكني لم أتوقع بأن السبب هو وجود ثعبان ضخم في داخلها”.

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