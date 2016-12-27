 
Menu
Al-adala
Al-adala

بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم

إقامة كرنفال ذي قار المحبة والسلام وسط مدينة الناصرية

إقامة كرنفال ذي قار المحبة والسلام وسط مدينة الناصرية
الأخيرة - الناصرية / المربد - 2:36 - 27/12/2016 - عدد القراء : 4

نظمت مبادرة “لون حلمك” المدنية كرنفال ذي قار المحبة والسلام تحت عنوان ( الاحتفاء بذي قار العالمية ) على حدائق بهو بلدية الناصرية، بمشاركة العشرات من المؤسسات الحكومية والمدنية وحضور المئات من العوائل.وقال احد منظمي الكرنفال حسام الخباز، ان الكرنفال يتضمن العديد من الفعاليات بمناسبة ضم مناطق الآثار والاهوار إلى لائحة التراث العالمي، اضافة الى تشجيع روح المدنية وخلق فسحة ترفيهية للعوائل.واشار الخباز الى ان من بين الفعاليات إقامة سوق خيري ( بازار) يتضمن العديد من المنتجات والسلع والصناعات اليدوية واللوحات الفنية، الى جانب اقامة فعاليات فنية وشعرية وموسيقية، مضيفا ان ريع الكرنفال سيكون دعما لفقراء المحافظة من خلال عدة مشاريع خدمية واقتصادية واجتماعية.كما تضمن الكرنفال مشاركة معامل شركة منسوجات المحافظة بالعديد من منتجاتها في السوق الخيري دعما للكرنفال، فيما قال مسؤول التسويق في الشركة جابر حسن ان من بين المعروضات، منتجات قطنية وجلدية وطبية بالاضافة الى الزيوت بمختلف انواعها، مشيرا الى ان هذه المشاركة تعتبر جزء من نشاط الشركة في عرض منتجاتها للمواطنين بشكل مباشر من اجل التعرف على انواع المنتجات واسعارها.من جانبها قالت تاميم عادل ناشطة مدنية من منظمة سفراء السلام الخيرية لمساعدة الايتام وذوي الاحتياجات الخاصة، انم ضمتها شاركت بمعروضاتها المختلفة من الاغذية المصنعة يدويا كونها تعتمد على الامكانيات الذاتية من اجل عرضها وبيعها لتحقيق مردود مادي لاعانة الشرائح التي تحتاج للمزيد من الدعم في مجال اختصاص المنظمة.

blog comments powered by Disqus

مقالات مشابهة

العدالة PDF

Capture

الطقس في بغداد

بغداد
9°
11°
الأربعاء
12°
الخميس
ShorjaShop

استبيان

ما رايكم في الموقع الجديد؟

مواقع ذات صلة
العدالة
اخبار مصورة
  • إقامة كرنفال ذي قار المحبة والسلام وسط مدينة الناصرية
  • اعياد الميلاد واحتفالات السنة الجديدة
  • السيمفونية الوطنية تحيي حفل دعم بناء مدارس الأطفال
  • إخراج ثعبان ضخم من غسالة اختبأ داخلها
  • تدشين طريق سريع بجنوب إيطاليا بعد 54 عاماً من بدء بنائه
  • بيع كتاب بخط يد مؤلفه بـ 467 ألف دولار
  • أرث حضاري يحاكي نهر دجلة ، وميدان للمثقفين والعوائل البغدادية
  • ختم إمبراطوري يباع بمبلغ خرافي بمزاد في باريس
  • ببغاء يمتلك موهبة نادرة يمثل دور الميت

Social Stats

Al Adala 2016 Website design by LeafGlobal
الافتتاحية