إقامة كرنفال ذي قار المحبة والسلام وسط مدينة الناصرية

نظمت مبادرة “لون حلمك” المدنية كرنفال ذي قار المحبة والسلام تحت عنوان ( الاحتفاء بذي قار العالمية ) على حدائق بهو بلدية الناصرية، بمشاركة العشرات من المؤسسات الحكومية والمدنية وحضور المئات من العوائل.وقال احد منظمي الكرنفال حسام الخباز، ان الكرنفال يتضمن العديد من الفعاليات بمناسبة ضم مناطق الآثار والاهوار إلى لائحة التراث العالمي، اضافة الى تشجيع روح المدنية وخلق فسحة ترفيهية للعوائل.واشار الخباز الى ان من بين الفعاليات إقامة سوق خيري ( بازار) يتضمن العديد من المنتجات والسلع والصناعات اليدوية واللوحات الفنية، الى جانب اقامة فعاليات فنية وشعرية وموسيقية، مضيفا ان ريع الكرنفال سيكون دعما لفقراء المحافظة من خلال عدة مشاريع خدمية واقتصادية واجتماعية.كما تضمن الكرنفال مشاركة معامل شركة منسوجات المحافظة بالعديد من منتجاتها في السوق الخيري دعما للكرنفال، فيما قال مسؤول التسويق في الشركة جابر حسن ان من بين المعروضات، منتجات قطنية وجلدية وطبية بالاضافة الى الزيوت بمختلف انواعها، مشيرا الى ان هذه المشاركة تعتبر جزء من نشاط الشركة في عرض منتجاتها للمواطنين بشكل مباشر من اجل التعرف على انواع المنتجات واسعارها.من جانبها قالت تاميم عادل ناشطة مدنية من منظمة سفراء السلام الخيرية لمساعدة الايتام وذوي الاحتياجات الخاصة، انم ضمتها شاركت بمعروضاتها المختلفة من الاغذية المصنعة يدويا كونها تعتمد على الامكانيات الذاتية من اجل عرضها وبيعها لتحقيق مردود مادي لاعانة الشرائح التي تحتاج للمزيد من الدعم في مجال اختصاص المنظمة.

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