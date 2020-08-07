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عائلته تكشف الحالة الصحية للفنان المصري محمود ياسين

عائلته تكشف الحالة الصحية للفنان المصري محمود ياسين
استراحة و فنون, الأخيرة - 2:19 - 07/08/2020 - عدد القراء : 352

تحدثت الفنانة المعتزلة شهيرة عما أثير بشأن تدهور الحالة الصحية لزوجها الفنان محمود ياسين، ونقله إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات. وقالت شهيرة، في منشور عبر حسابها على موقع فيس بوك، “يا جماعة محمود ياسين بخير وحالته الصحية مستقرة علي عكس ما جاء في بعض المواقع، ولم يجد جديد على الحالة إطلاقا والحمدلله ولا مستشفى ولا غيره بس يلا بقى ده العادى”. وأشارت إلى أنها تطرقت، في مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى، عن كارثة لبنان، بالحديث عن صحة زوجها، حيث طمأنت الجمهور بأن الحالة مستقرة. واختتمت: “نسأل الله الثبات على ذلك والحمد لله، وربنا يشفيه ويشفي كل مريض يارب، ومنتحرمش من اهتمامكم وسؤالكم يارب

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