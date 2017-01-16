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البيت الثقافي في العزيزية ينظم معرضا تشكيليا

البيت الثقافي في العزيزية ينظم معرضا تشكيليا
الأخيرة - 1:07 - 16/01/2017 - عدد القراء : 3

أقام البيت الثقافي في العزيزية، المعرض التشكيلي الشخصي الأول للطالب مصطفى باسم الشمري على قاعة البيت الثقافي.وضم المعرض الذي افتتحه الأستاذ ياسين مناحي القره غولي عضو المجلس المحلي وعدد من أعضاء المجلس والأستاذ حسام حمزة حبيب مدير تربية العزيزية وعدد من المشرفين التربويين وأعضاء الهيئات التعليمية والتدريسية وعدد من الطلبة وأولياء أمورهم أكثر من (30) لوحة جسد خلالها الفنان مصطفى الشمري الحياة اليومية والتعايش السلمي بين أبناء شعبنا وجمال الطبيعة والتصدي للإرهاب بالإضافة إلى عدة لوحات أخرى متنوعة رسمت بألوان الزيت والفحم والتخطيط. وقال وثيق خضير عليوي مسؤول البيت الثقافي في العزيزية، ان البيت الثقافي يواصل جهوده في تنفيذ توجيهات دائرة العلاقات الثقافية العامة لاحتضان الطاقات الشبابية وجميع المثقفين والمبدعين ممن يعمل في المجال الثقافي والأدبي والفني والعمل على تنمية الثقافة والانفتاح على الأخر وإشاعة ثقافة السلم ونبذ ثقافة العنف. وقدم الفنان خالد الشيباني هدية البيت الثقافي للطالب مصطفى الشمري فيما أثنى الحضور على دور البيت الثقافي في العزيزية بما يقوم به من أنشطة وفعاليات وندوات ثقافية أسهمت في تفعيل الحراك الثقافي في القضاء بالإضافة لدعمه واحتضانه لجميع الأوساط الثقافية والمبدعين لمواصلة إبداعاتهم التي تسهم في خدمة القطاع الثقافي.

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