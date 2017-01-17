الحجامة.. علاج قديم يكتسب شعبية

يقال عند العرب، من يملك الصحة يملك الأمل، ومن يملك الأمل يملك كل شيء. والصحة من أفضل النعم التي أنعم الله بها على الإنسان، لذلك كان العلاج بالطب التقليدي من أوائل العلاجات التي وجدت قبل الميلاد، إذ بدأت في حضارة الآشوريون حتى انتشرت في أرجاء المجتمعات المحيطة ووصلت إلى العرب.وتتعدد أشكال العلاج بالطب الشعبي أو ما يعرف بالطب “البديل” أو “التقليدي”. وبعدما انتشر الطب الحديث في بلاد العالم، تراجع استخدامها، وأصبحت مجرد ممارسة تقليدية حتى أعوام عدة، لكن بعدما تم اكتشاف الكثير من التأثيرات الجانبية لأدوية كيميائية عدة، بدأت تعود ممارسات الطب التقليدي في الانتشار، لكنها لم تدخل حتى الآن في الكتب الطبية الحديثة.وتعتبر الحجامة شكل من أشكال الطب البديل، وهي طريقة طبية قديمة كانت تستخدم لعلاج كثير من الأمراض، إذ كانت تعتمد على الشفط باستخدام بعض الكؤوس على مواضع الالم. ويوجد منها نوعان: الحجامة الرطبة، وتستخدم فيها المشارط لإخراج الدم الفاسد من مواضع الكؤوس، والحجامة الجافة (كاسات الهواء)، والتي لا يتم فيها تسريب الدماء، ولكن فقط بتغيير ضغط الجسم الداخلي والخارجي.وتنطوي الحجامة على وضع كاسات من الزجاج على الجلد في مساحة محددة ثم تترك من دون أن تتحرك. وتساهم الحجامة في تعزيز الدورة الدموية وتخفيف الآلام وإزالة الحرارة، بالإضافة إلى سحب السموم الموجودة في أنسجة الجسم.وتسبب الحجامة بعد الانتهاء منها إلى تحول المناطق التي خضعت لسحب السموم الى اللون الأحمر بشكل موقت، ثم الازرق والأرجواني، خصوصاً اذا كان هناك اصابة أو انسداد حيوي تحت المنطقة التي كانت على شكل كوب. وتلون الجلد يمكن أن يستمر من بضعة أيام الى أسابيع، ولكن نادراً ما يكون مؤلماً، ويمكن تكرار هذه العملية بين فترة وأخرى.وقام الكثير من مشاهير هوليوود في تجربة الحجامة، على سبيل المثال الممثلة غوينيث بالترو التي ظهرت للصحف للمرة الأولى قبل حوالى عشرة أعوام على السجادة الحمراء مع علامات الحجامة المستديرة على ظهرها، وقالت: “إنه شعور رائع وانها مريحة للغاية”.وقام نجوم آخرون أيضاً بتجربتها، مثل جيسيكا سيمبسون وليدي غاغا وفيكتوريا بيكهام، الذين تحدثوا عن فوائدها الكثيرة في جعل الجسم أكثر استرخاءً. وفي العام 2004، ظهرت الممثلة جوينيت بالترو في فيلم وعلى ظهرها آثار حجامة.أما رياضياً، فظهر السباح الأميركي مايكل فيليبس في أولمبياد “ريو دي جانيرو 2016” وهو على جسده آثار الحجامة، بالإضافة إلى لاعب الجمباز الأميركي، أليكس نادور، والذي قال إن “الحجامة أفضل من جميع الطرق الأخرى التي أنفق عليها الأموال”، مضيفاً “هذا هو سر احتفاظي بنشاطي الصحي هذا العام”، وفق ما ذكرت “هيئة الإذاعة البريطانية” (بي بي سي).وأشار الكثير من المعالجون بالحجامة إلى أنها تساعد في تخفيف مجموعة كبيرة من الأمراض مثل آلام العضلات، وآلام التهاب المفاصل، والأرق، وتحسين الحالة النفسية، وعلاج الاضطرابات الدموية مثل الأنيميا، بالاضافة الى بعض الاضطرابات الجلدية مثل الالتهابات وحب الشباب.وتستخدم الحجامة في 98 موضعاً، 55 منها على الظهر، و43 منها على الوجه والبطن، ولكل مرض له مواضع معينة للحجامة من جسم الانسان. ومن أشعر المواضع أعلى الرأس أو وسطه، وجانبي العنق، وأعلى الظهر ما بين الكتفين، وظاهر القدمين، وهي مناسبة للرجال والنساء.وتمنع الحجامة لمرضى الإيدز أو الكبد الوبائي أو الأورام السرطانية، والذين يقومون بغسيل الكلى أو لديهم جهاز منظم لضربات القلب، بالإضافة الى أنه غير مناسب للمرأة الحامل والمرضع، والمرأة عند سن اليأس.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus