السيمفونية الوطنية تحيي حفل دعم بناء مدارس الأطفال

أحيت الفرقة السيمفونية الوطنية العراقية بوزارة الثقافة، على خشبة المسرح الوطني حفلها الشهري بقيادة المايسترو محمد أمين عزت وبمشاركة عازف البيانو المنفرد الدكتور احمد محمود حمد. الحفل الموسيقي يأتي دعماً لحملة بناء المدارس المتضررة جراء الإعمال الإرهابية حيث تم عرض فيلم وثائقي قصير عن المدارس التي لحقها الدمار من قبل عصابات داعش الإرهابية.وقال الوكيل الأقدم في وزارة الثقافة مدير عام دائرة السينما والمسرح وكالة جابر الجابري في كلمة لهُ: “إن هذه الليلة هي أمسية من أماسي بغداد وتأتي تزامنا مع أعياد الميلاد والذي يحتفل فيه العراقيون بجميع مكوناتهم وطوائفهم من ميلاد السيد المسيح والرسول الأكرم وراهب أهل البيت الإمام الصادق، كما إنها تأتي احتفالا بالنصر التي يزفها رجالنا وأبنائنا القوات المسلحة والحشد الشعبي والقوات الأمنية، فلابد لهذا الوطن والشعب أن يعلن انتصاره بالدم والفرح والنصر”.وأضاف الجابري: “اليوم ومن هذا المسرح نعلن إطلاق وزارة الثقافة حملة لبناء المدارس المتضررة وهي مبادرة لكل الخيرين أن يشعروا بواجبهم تجاه الأطفال الأبرياء فلنبني لهم مدارسهم ونهيئ لهم عيشاً هنيئاً في الحياة ليعودوا إلى بيوتهم امنين، أن الحملة هي بالتعاون مع الأخ ستار الساعدي وشبكة الإعلام العراقي الراعي الإعلامي للحملة، نتمنى لهذه الحملة مع بدء إطلاقها وزارة الثقافة ودائرة السينما والمسرح أن تكلل بالنجاح وسنكون أول المتبرعين لهذه الحملة وسنقدم ريع هذه الحفلة لحملة (بناء بلادي). بعدها قدمت الفرقة السيمفونية الوطنية العراقية حفلها الشهري تضمن عدد من الأعمال العالمية والتي كان أبرزها ولفغانغ اماديوس موتسارت – افتتاحية الناي السحري وفرانس جوزيف هايدن سيمفونية رقم 104وبيتر اليتش تشايكوفكي افتتاحية 1812 وفرانس ليست – بيانو كونشيرتو رقم1.

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