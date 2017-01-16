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امرأة تعيش في المطار منذ 8 سنوات

امرأة تعيش في المطار منذ 8 سنوات
الأخيرة - 1:05 - 16/01/2017 - عدد القراء : 6

تعيش امرأة تبلغ من العمر 50 عاماً داخل مطار شانغي في سنغافورة منذ 8 سنوات، وذلك بعد أن وجدت نفسها في حالة مادية صعبة، واضطرت إلى تأجير منزلها لتحصل على دخل شهري يؤمن حاجاتها اليومية.وتقول المرأة التي طلبت عدم الكشف عن هويتها إنها انتقلت إلى المطار في 2008 إبان الأزمة المالية العالمية، وكانت تخطط للبقاء فيه لعدة أيام، لكنها لم تتوقع أن يمتد بها الحال، ويتحول المطار إلى عنوان إقامتها الدائم طوال تلك السنوات.وتعلمت المرأة كيف تتأقلم مع الحياة في المطار، حيث تتناول وجبال طعامها في المطاعم وتتسوق من المتاجر الموجودة فيه، كما أنها تستخدم المرافق العامة التي يوفرها المطار مثل الحمامات وخدمات الواي فاي وغير ذلك، بحسب موقع أوديتي سنترال.وتدعي المرأة أنها أفضل حالاً بكثير الآن مما كانت عليه عندما وصلت للمرة الأولى إلى المطار، حيث باتت عربتها مليئة بالملابس وأدوات التجميل والأطعمة وغير ذلك من الأدوات التي تستخدمها بشكل يومي.وتتقاضى المرأة مبلغ يعادل 1000 دولار شهرياً مقابل تأجير شقتها المؤلفة من 3 غرف، وهي كافية لتأمين كافة احتياجاتها، لكنها تخطط لبيع الشقة وشراء منزل أصغر لتعود إلى حياة الاستقرار من جديد.يذكر أن المرأة ليست الوحيدة التي تعيش بشكل دائم داخل مطار شانغي، فهناك 10 أشخاص على الأقل غيرها، بما في ذلك زوجان ورجل على خلاف مع شريكه في السكن، ويتجنبه بالذهاب إلى المطار في الليل والعودة إلى المنزل خلال النهار.

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