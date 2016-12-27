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تدشين طريق سريع بجنوب إيطاليا بعد 54 عاماً من بدء بنائه

تدشين طريق سريع بجنوب إيطاليا بعد 54 عاماً من بدء بنائه
الأخيرة - روما / د ب أ - 2:22 - 27/12/2016 - عدد القراء : 5

من المقرر أن تدشن إيطاليا طريقاً سريعاً يمتد عبر إقليم كالابريا بجنوب البلاد، وذلك بعد مرور 54 عاماً من بدء بنائه.وكان رئيس الوزراء ماتيو رينزي قد حدد موعد تدشين المشروع منذ عشرة أشهر، حيث جعل الوفاء بالمهلة النهائية لتدشين الطريق مسألة كرامة وطنية. ومع ذلك يتشكك الكثيرون حول ما إذا كان المشروع أصبح جاهزاً.ووصفت الهيئة العامة للطرق السريعة «ايه ان ايه اس» طريق ساليرنو-ريجيو كالابريا، الذي يبلغ طوله 443 كيلومتراً، بالمعجزة الهندسية، حيث يضم 190 نفقاً و480 جسراً تمر عبر التضاريس الجبلية.وكان من المقرر استكمال المشروع بحلول 1972. وقد تم افتتاحه بالكامل أمام حركة المرور عام 1974، ماعدا قطاعاً يمتد لمسافة كيلو متر واحد، تضرر بسبب انهيار أرضي وظل يشهد اختناقا مروريا حتى 2014. وتطلبت القطاعات الأخرى تطويراً جذرياً خلال الأعوام الماضية.وقال مسؤولو النقابات العمالية إن العمل في الطريق لن ينتهى تماماً قبل 2018. لكن متحدثة باسم الهيئة العامة للطرق السريعة أكدت أن العمل انتهى، وأن العمل المقرر خلال الأشهر المقبلة مجرد صيانة دورية.

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