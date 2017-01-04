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ترك (900 دولار ) بقشيش لنادلة مقابل فاتورة قيمتها 61 دولاراً

ترك (900 دولار ) بقشيش لنادلة مقابل فاتورة قيمتها 61 دولاراً
الأخيرة - 2:02 - 04/01/2017 - عدد القراء : 3

تركت سيدة 900 دولار “بقشيش” لنادلة في مطعم بمدينة فونيكس في ولاية أريزونا الأمريكية بجانب ورقة في الحساب مكتوب فيها إنه “مال منحه الرب اياها” لإعطائه لها، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام محلية.وقالت سارة كلارك إن المبلغ جاء في وقته لسداد حسابات في وقت لا يعمل فيه زوجها بسبب خضوعه لجراحة في الركبة.وقالت السيدة التي على وشك الإنجاب لشبكة سي ان ان: “دائماً ما يسمع الإنسان إلى مثل هذه الأمور، لكنه لا يتوقع أن يحدث ذلك له”.وأوضحت كلارك أنها كانت تحدثت عدة مرات مع السيدة التي جاءت إلى المطعم عدة مرات وكانت حامل أيضاً. وكانت العميلة قد أضافت 900 دولار إلى حساب الوجبة وقيمتها 61 دولاراً.

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