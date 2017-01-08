دار ثقافة الاطفال توقد شمعتها السابعة والاربعين

احتفلت دار ثقافة الاطفال بالذكرى السابعة والاربعين لتأسيسها وسط فرحة منتسبيها بحضورعدد من الشخصيات السياسية والاعلامية. وقد بدأ الاحتفال بأفتتاح معرض (فراشات ملونة) الخاص بمدرسة الموسيقى والباليه والذي يعد المعرض الشخصي الثالث للمصور المبدع علي الربيعي فضلاً عن افتتاح معارض الأعمال اليدوية والحرفية والتراثية لمعهد الفنون الجميلة فرع البنات ومدرسة الكوثر الابتدائية والبسملة . (حبيبي ياعراق) انشودة صدحت بها حنجرة صديقة الدار الموهوبة مريم احمد سليم ليلقي بعدها الدكتور شفيق المهدي مدير عام دار ثقافة الاطفال كلمته بالمناسبة قائلاً (( تحية من الدار للجيش العراقي الباسل والى الشرفاء من ابناء الحشد الشعبي الذين دافعوا عن مدن العراق .. تحية الى اطفال العراق ممن عانوا من القصف والدمار الداعشي . كانت هذه الدار تغطي العالم العربي بأنجازاتها التي تخص عالم الطفل والطفولة وستبقى هكذا رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن واضاف المهدي : نتطلع الى عام مليئ بالانجازات خدمة لأطفالنا ) . واختتم مدير الدار كلمته بالطلب من الحضور الوقوف دقيقة حداد على ارواح شهداء العراق ممن بذلوا النفس للحفاظ على وحدة الارض والدم )).وتواصل الاحتفال وتوهجت شموع الميلاد مع انشودة (كلنا العراق) التي صدحت بها حناجر طلبة وطالبات مدرسة المنصور التأسيسية وبعدها تم عرض فلم البالون للمخرج المبدع فاخر حسين وللنهوض بواقع الطفل والطفولة تم عرض مسرحية (انه لي ولك ايضاً) والتي تتناول موضوع نبذ الانا وحب النفس . وبعدها قدم الطالب مصطفى ظافر قصيدة اخرى عن حب الوطن .ثم قدم الفنان قائد عباس مشهد تمثيلي صامت وقبل اعلان اختتام الأحتفال قام الدكتور شفيق المهدي بتكريم كوكبة من الزملاء ممن أحيلوا على التقاعد .ومن الكلمات التي قيلت بحق دار ثقافة الاطفال ادلى بها عدد من الشخصيات منهم الاستاذ محمد سعيد ممثل مكتب المفتش العام في وزارة الثقافة حيث قال : نبارك للعاملين في هذه الدار ذكرى تأسيسها ونتمنى لهم تحقيق الاهداف المنشودة لتكون الدار الواحة التي يلتقي بها جميع اطفال العراق وكل عام والدار بالف خير .اما الشاعر جليل خزعل فقد كانت له كلمة قال فيها : مجلة جامعة تخرجت منها اجيال من العراقيين على مدى نصف قرن .. الاحتفال بذكرى صدورها هو الاحتفال بالطفولة العراقية والثقافة والفن . وأخيراً كان لنا هذه الوقفة مع الاستاذ هشام محمد ممثل مكتب هيئة رعاية الطفولة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قال فيها : كل عام ودار ثقافة الاطفال ترفل بالعز والشموخ والابداع المتواصل خدمة لاطفال العراق .. كل عام وشموع الميلاد تتوهج عطاء لاينضب .وفي الاخير تمنى الكادر في دار ثقافة الاطفال بكل اختصاصاته التقدم وبذل الجهد في سبيل الارتقاء بمستوى واقع العمل الانتاجي .

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