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زوج يرفض الحديث إلى زوجته منذ 20 عاماً

زوج يرفض الحديث إلى زوجته منذ 20 عاماً
الأخيرة - 2:06 - 04/01/2017 - عدد القراء : 4

يلجأ بعض الأزواج إلى القطيعة لعدة ساعات أو حتى أيام عند الخلاف مع زوجاتهم، لكن رجلاً يابانياً قاطع زوجته ورفض الحديث إليها منذ 20 عاماً، على الرغم من أنهما يعيشان تحت سقف واحد.ويعيش أوتو يومي مع زوجته كاتاياما وأبنائه الثلاثة في منزلهم بمدينة نارا جنوبي اليابان، وحاولت الزوجة أن تتحدث إليه على مدى عقدين من الزمن، إلا أنه رفض الحديث إليها أو حتى إصدار أية إشارة أو تفاعل مع حديثها، بحسب موقع ذا ويست الأسترالي.وبقيت هذه القصة بعيدة عن وسائل الإعلام، إلى أن قرر ابنهما الشاب يوشكي (18 عاماً) اللجوء إلى برنامج تلفزيوني محلي، طالباً منه التدخل لحل هذه المشكلة، وإنهاء القطيعة بين والديه.وقام البرنامج بالجمع بين الزوجين في حديقة مجاورة، في الوقت الذي كان أبناؤهما يراقبان من مسافة بعيدة. ويبدو أن جهود البرنامج آتت ثمارها، حيث تحدث الزوجان للمرة الأولى منذ زمن طويل.وكشف الزوج خلال هذا اللقاء عن سبب قطيعته لزوجته، حيث اعترف أنه كان يشعر بالغيرة من اهتمامها الزائد بأبنائها على حسابه، وكان يشعر بالتعاسة بسبب ذلك.

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