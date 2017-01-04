سائق نسي أين ركن سيارته يستعيدها بعد 6 أشهر

يجد الكثيرون صعوبة في العثور على سياراتهم التي تركوها في المواقف بالمجمعات التجارية وغيرها من المباني المترامية الأطراف، ويمضي البعض وقتاً طويلاً باحثين عن سياراتهم ويعثرون عليها بعد الكثير من الجهد، لكن رجلاً بريطانيا احتاج إلى 6 أشهر كاملة حتى يتمكن من العثور على سيارته.وكان السائق قد ترك سيارته في موقف متعدد الطوابق عندما ذهب لحفلة موسيقية في استاد الاتحاد بمدينة مانشستر، وعند انتهاء الحفلة، نسي في أي موقف وضع السيارة، وبحث عنها لمدة 5 أيام قبل أن يستسلم.وحاول صاحب السيارة التواصل مع العديد من الشركات والمسؤولين المحليين لمعرفة إن كانت سيارته قد أزيلت أو احتجزت، قبل أن يبلغ عن سرقتها في آب الماضي، بحسب موقع مترو البريطاني.وبقيت السيارة مفقودة حتى يوم الجمعة الماضي، عندما عُثر على سيارة مهجورة في منتصف الليل، وجرى البحث في السجلات، ليتبين أن صاحبها أبلغ عن اختفائها منذ عدة أشهر.وغرّد مفتش الشرطة فيل سبارغون على تويتر حول الحادثة “حوالي الساعة 11:55 عثر الضباط على سيارة مفقودة منذ حزيران الماضي، ويبدو أن صاحبها بحث عنها طويلاً دون أن يتمكن من العثور عليها”.إلا أن تكلفة بقاء السيارة طاول هذه المدة في الموقف قد تكون مكلفة للغاية، ويتوقع أن تصل إلى حوالي 5 آلاف جنيه استرليني 7 (آلاف دولار)، ومن غير المعروف بعد إن كان السائق سيُغرم بهذا المبلغ أم لا.

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