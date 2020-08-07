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تصميم هاتف لم يسبق له مثيل!

تصميم هاتف لم يسبق له مثيل!
طب وعلوم - 2:21 - 07/08/2020 - عدد القراء : 350

تتسابق شركات الإلكترونيات  لاجتذاب الزبائن عبر إدخال تقنيات جديدة على هواتفها، لذا قررت شركة Xiaomi إدخال فكرة جديدة لم يسبق لها مثيل في هذه الأجهزة. وكون الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية يعانون من مشكلة ضياع سماعاتهم اللاسلكية الصغيرة المخصصة لهواتفهم، قررت Xiaomi تطوير هاتف بتصميم غريب يمكن إخفاء السماعات اللاسلكية داخل هيكله. وبالنظر للصور التي سربت لتصميم هذا الهاتف نلاحظ الحافة العلوية لهيكل الجهاز زودت بفتحتين من على جانبيها يمكن إدخال السماعات اللاسلكية فيهما، أي على نفس مبدأ الفتحة الموجودة في هواتف Samsung Galaxy Note والمخصصة لأقلام S Pen الذكية. كما تبين الصور أن السماعتين الصغيرتين المخصصتين لهذا الهاتف مزودتين بمفصل متحرك بين مكبر الصوت وعنق الهيكل لجعلهما مستقيمتين أثناء وضعهما داخل الهاتف، وتعديل شكلهما أثناء إخراجهما منه للاستعمال. وكون سماعات هذا الجهاز ستكون مخفية داخل الهيكل معظم الوقت من المفترض أن تزودهما Xiaomi بميزة للشحن من بطارية الهاتف نفسه. ولم تدل الشركة  بأية تصريحات رسمية بعد حول موعد الكشف عن هذا الهاتف أو تاريخ طرحه في الأسواق. وتجدر الإشارة إلى أن Xiaomi تميزت في السنوات الأخيرة بإطلاق العديد من الهواتف ذات المواصفات الخاصة، ومنها هواتف Blаck Shark المخصصة لعشاق الألعاب، والتي تأتي بملحقات خارجية تميزها عن باقي الهواتف، مثل مراوح التبريد الخارجية، وقبضات التحكم

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