طولها 1.5 متر.. سحلية ضخمة في شوارع فلوريدا

أثار حيوان زاحف الذعر على طريق مزدحم بالسيارات في فلوريدا، وبدا للوهلة الأولى تمساحاً ضخماً، لكن تبينّ أنه سحلية يزيد طولها عن 1.5 متر.ونشرت الأمريكية رينيه ألاند فيديو السحلية عبر حسابها على فيس بوك. ويُسمع صوتها تحذر ابنتها زوي من مغادرة السيارة والاقتراب منها.وذكرت أنها رصدت السحلية الضخمة عبر “لقطة مزدوجة”، بمجرد أن لمحتها على الطريق السريع. ولكن حين اتصلت بلجنة فلوريدا للحفاظ على الأسماك والحياة البرية، طلبوا منها دليلاً حسياً للتأكد من حجمها.وفي تصريح نقلته نيويورك بوست، أعربت عن صدمتها بعد مشاهدة حيوان زاحف “ضخم”، معربة عن قلقها من وصوله إلى منطقتها، معتبرة أنه “غير مفيد للنظام البيئي في فلوريدا”.من جهته، أكد مسؤول في لجنة الحياة البرية للسكان أنها “أليفة”، ثم استدرك “من الواضح أنها آكلة شرهة جداً، لذلك لا أستطيع أن أتخيل أنها مفيدة لنظامنا البيئي”.ولم يقدم شرحاً عن كيفية وصولها إلى فلوريدا، واكتفى بالإشارة إلى أن موطنها الأصلي هو المناطق الاستوائية وجنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا.وتنمو هذه السحالي عادةً إلى ما بين 1.5 ومترين، وتأكل الثعابين، والحشرات، والطيور، والضفادع، والقوارض.

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