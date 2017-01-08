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غراب يمنع مواطن إستوني من السفر بعدما سرق جواز سفره

غراب يمنع مواطن إستوني من السفر بعدما سرق جواز سفره
الأخيرة - 2:12 - 08/01/2017 - عدد القراء : 5

قام غراب بسرقة جواز سفر لمواطن إستوني على الحدود الروسية الإستونية، وطار هارباً.وذكرت وكالة سبوتنيك أنه عند بدء الإجراءات المألوفة للتخليص الجمركي لسيارة المواطن الإستوني ، سحب موظف الجمارك من المواطن الإستوني جواز سفره، وفي هذه اللحظة إنقض غراب على الموظف وقام بسرقة الجواز.وقالت إدارة الجمارك، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لها: “قام غراب بالإنقضاض على موظف الجمارك أثناء القيام بعمله وسرقة جواز سفر مواطن إستوني بسرعة فائقة، وطار من موقع الحادثة”.وقد حاول مسؤولو الجمارك مساعدة الرجل، حيث قام أحد العاملين بالركض خلف الغراب ولكن لم يستطع التقاطه، ومن ثم قامت لجنة بالبحث عن الغراب بمساعدة الكلاب، ومع كل ذلك باءت جميع المحاولات بالفشل.وأعطت السلطات الجمركية المواطن الإستوني الأوراق المطلوبة وعنوان القنصلية في سانت بطرسبرج، لكي يحصل على جواز أو أوراق تسمح له بالعودة إلى بلاده.

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