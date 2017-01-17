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قصر الثقافة والفنون في الديوانية يستمر في تقديم العروض السينمائية

قصر الثقافة والفنون في الديوانية يستمر في تقديم العروض السينمائية
الأخيرة - 2:33 - 17/01/2017 - عدد القراء : 1

ضمن نشاطات قصر الثقافة والفنون في الديوانية ، عرض نادي السينما الذي تشكل حديثا فيلم (الجناح الفرنسي) الجمعة 14/كانون الثاني، للمخرج البريطاني ساول ديب، ومن بطولة كل من ميشيل ويليامز وماتياس شوينارتس وكريستين سكوت توماس.تضمنت مشاهد الفيلم مشاعر اتسمت بالغرابة من شدة وقعها، خصوصاً إن  محور الحكاية علاقة حب تنمو بين ضابط ألماني وفتاة فرنسية ريفية أثناء وقوع الحرب العالمية الثانية، بين مجازر القتلى وقسوة الحياة وتشابك أحداثها.ونقل الفيلم أهمية المال ودوره في التلاعب بالقرارات السياسية وكيفية اتخاذها بعد وقوعها تحت تأثير المال، كما أشار إلى أناس عاديين استغلوا الحرب لتحقيق مآربهم الشخصية.ويعد هذا الفيلم واحدا من سلسلة عروض سبقته خلال الأسابيع الماضية اغلبها أفلام عالمية حاصلة على عدة جوائز ابتداءا بفيلم المنبعث ونوح حتى فيلم الجناح الفرنسي الذي عرض خلال هذا الأسبوع والذي انتهى بتصفيق حاد. وأكد الحاضرون من مثقفين وإعلاميين أهمية السينما لإعادة الزمن الجميل من خلال هذا النادي الذي أسسه القصر الثقافي، مؤكدين إنها خطوة ايجابية وفكرة متميزة على مستوى محافظة الديوانية لاستقطاب الشباب والمهتمين في السينما، و أثنى الجميع على نوعية الأفلام التي تختارها بشكل دوري وحدة النشاطات الثقافية في القصر بواسطة مسؤول الوحدة قيصر الوائلي.وقال مدير القصر صادق مرزوق أن نادي السينما سيقوم خلال العطلة الربيعية بعرض أفلام خاصة بالأطفال ترافقها فعاليات ومسابقات ثقافية وتوزيع قصص ومجلات الأطفال تندرج ضمن اهتمامات القصر بالطفل الديواني من أجل إنشاء جيل قادم تكون الثقافة بإبعادها المعرفية والجمالية أساسا في البنية الاجتماعية المستقبلية.

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