مومباسا..أشهر مدينة سياحية في كينيا

مومباسا هي ثاني أكبر مدينة في كينيا والميناء الرئيسي لهذه الدولة الأفريقية الجميلة.تقع مومباسا تقريباً على خط الاستواء على الساحل الشرقي لكينيا، لذا فجوها حار ورطب جدا وتطل على المحيط الهندي، وبها مطار دولي هو مطار موي، لهذه العوامل وأكثر تعد مدينة مومباسا أحد أهم المدن السياحية في كينيا.تحتضن المدينة العديد من الشواطئ الهادئة وتقدم لزوارها أشهى المأكولات البحرية المتنوعة، والفنادق ذات المستوى العالمي والأجواء ودية المرحة وإمكانية ممارسة العديد من الأنشطة المسلية والمناسبة لجميع الأعمار. أما أشهر المعالم السياحية في مدينة مومباسا فهي:حصن يسوع الذي بني بين عامي 1593-1596 من قبل البرتغاليين، ويعتبر حصن يسوع واحد من مواقع اليونسكو للتراث العالمي وأحد أهم مناطق الجذب السياحي في مومباسا.يعتبر الهيكل الذي صممه المهندس المعماري الايطالي Cairati واحد من أروع الأمثلة على العمارة الكلاسيكية البرتغالية في العالم.تشمل المعروضات مجموعة واسعة من الخزف والفخار التي تعكس مختلف الثقافات التي شهدتها المنطقة.يفتح الحصن أبوابه للزوار يوميا من الساعة الثامنة صباحا حتى السادسة مساء.ويعتبر منتزه هالر مكانا مفضلا بالنسبة لمحبي الحيوانات، ويعود تاريخ المنتزه إلى عام 1971 عندما قام الدكتور رينيه هالر تحويل منطقة الحجر الجيري المهجورة هنا إلى محمية طبيعية مزدهرة يتوافد إليها آلاف السياح كل عام.فقد قام الدكتور هالر بزراعة الأشجار، وأضاف مزرعة للأسماك، فخلق بذلك منتزه رائع يجسد الحياة البرية بأبهى صورها.تجد هنا الزرافات، والحمر الوحشية، وأفراس النهر والسلاحف والعديد من أنواع الطيور الفريدة. اما حديقة مومباسا البحرية الوطنية فما على محبى الغوص التوجه إلى هذه الحديقة التي تحتضن أشجار المانغروف، ومنابت الأعشاب البحرية، والشواطئ الرملية، والشعاب المرجانية وحطام غواصة قديمة.حيث يعتبر الغطس والغوص من الأنشطة الشعبية هنا وخاصة شمال مومباسا.وبالنسبة لأولئك الذين يرغبون بأخذ رحلة بحرية لا تنسى فما عليهم ركوب أحد القوارب الموجودة هناك والاستمتاع بالهدوء والسكينة. وكينيا دولة في أفريقيا، تقع شرقي أفريقيا، تمر بها الدائرة الاستوائية، وتمتد أرضها بين دائرتي عرض 4.21 شمالاً و 4.28 جنوباً وخطي طولي 34 – 42 شرقاً تشرف بحدودها الشرقية على المحيط الهندي، وتجاورها أوغندا من الغرب، وتنزانيا من الجنوب، وإثيوبيا وجنوب السودان من الشمال والصومال من الشمال الشرقي.عاصمة كينيا هي مدينة نيروبي وتوجد بالمرتفعات الداخلية، ويفصلها عن الساحل خمس مئة كيلومترا تقريب، ويليها مدينة مومباسا الواقعة على الساحل ثم مدينة تاكورو وكيسومو وتطل على بحيرة فكتوريا.ويبلغ عدد سكان كينيا 32,577,000 نسمة، ويتزايدون بمعدل 3% سنويـًا وهو من أعلى المعدلات في العالم. ويعيش حوالي 73% من السكان في المناطق الريفية، وحوالي 27% في المناطق الحضرية. ويبلغ عدد سكان نيروبي، أكبر مدينة في البلاد نحو 1,162,189 نسمة.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus