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ولادة 4 توائم في عامين مختلفين

ولادة 4 توائم في عامين مختلفين
الأخيرة - بغداد/ متابعة العدالة - 2:15 - 08/01/2017 - عدد القراء : 3

قالت وسائل إعلام محلية إن 4 توائم ولدوا في عامين مختلفين خلال مطلع الأسبوع فيما احتفل آباء وأمهات في ولايتي “أريزونا و” بولادة أطفالهم في عامي 2016 و 2017.ونقلت صحيفة “سان دييجو يونيون تريبون” عن متحدثة باسم مستشفى “شارب ماري بيرش” في “سان دييجو”، القول إن سكارليت آني ولدت الساعة 11:56 دقيقة مساء عشية العام الجديد بينما خرجت شقيقتها فرجينيا روز إلى العالم في منتصف الليل.ورفضت المتحدثة الكشف عن اسم عائلة الطفلتين بناء على طلب الوالدين احترام للخصوصية.وفي جلينديل بأريزونا، وضعت هولي شاي ابنها سوير الساعة 11:51مساء يوم السبت في مستشفى مركز “ثاندر بيرد” الطبي، بينما ولد شقيقه إيفريت الساعة 12:01 الأحد.

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