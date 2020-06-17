يابانية تسعينية مدمنة على الألعاب الإلكترونية منذ 40 عاماً

طوكيو/ وكالات

تقوم اليابانية هاماكو موري البالغة 90 عاماً يومياً بتمارين للمحافظة على رشاقة أصابعها…ليس لحياكة الصوف أو التطريز بل لممارسة الألعاب الإلكترونية.المتقاعدة الملقبة “الجدة اللاعبة” تمضي ثلاث ساعات أو أكثر يومياً في محاربة الوحوش وشن هجمات في عوالم افتراضية، ضمن ألعابها الإلكترونية المفضلة وتملك أيضاً قناة خاصة عبر يوتيوب لمتابعيها.وتقول هاماكو موري: “أنا شغوفة بممارسة الألعاب الإلكترونية كل يوم”، مشددة على أن الفوز على أحد أعدائها على الشاشة يساعدها في التخلص من الضغط لنفسي والتوتر.تقيم موري في شيبا في جنوب شرق اليابان مع عائلتها وهي صاحبة رقم قياسي مدرج في موسوعة “غينيس” كعميدة سن اللاعبين عبر يوتيوب.وموري ليست جديدة على عالم الألعاب. فقد مارست أكثر من 200 لعبة منذ بدأت هذه الهواية قبل أربعين عاماً،فكانت أول منصة ألعاب اقتنتها من نوع “كاسيت فيجن” في العام 1981 بعدما أثار هوس أولادها باللعبة فضولها.مارست غالبية الألعاب الشهيرة في العالم ومنها “سوبر ماريو بروذرز” و”دراغن كويست” و”فاينل فنتاسي” و”كال اوف ديوتي” وتقر أحيانا بأنها تبقى حتى الساعة الثانية صباحا أمام الشاشة. ومن ألعابها المفضلة “غراند ثيفت أوتو” الزاخرة بالمغامرات والحركة و”إلدر سكرولز 5: سكاريريم”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus