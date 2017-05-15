سد الموصل.. ينهار، لا ينهار؟

استلمت من الصديق الدكتور عبد اللطيف رشيد مؤلفه الجديد “الموارد المائية في العراق”.. ولتعميم الفائدة والتعريف بالكتاب سانقل فقرات للاخ الدكتور عن سد الموصل، والذي شغل ويشغل بال العراقيين.. علماً ان الكتاب يضم مواضيع ومعلومات قيمة عن الموارد المائية والاتفاقات الدولية والسدود والقنوات والاهوار والمبازل والملوحة وكري الانهر، الخ. لتعميم الفائدة قمت بانتقاء واختصار وترتيب المعلومات وعرض المشكلة والحلول المطروحة حول السد من السيد الوزير عند توليه مهام وزارة الموارد المائية (2003-2010).. وعنوان الافتتاحية وما بين مزدوجين هو للاخ الدكتور، والرقم بين قوسين هو رقم الصفحة في الكتاب:

[“سد الموصل من المشاريع العملاقة.. بل هو اكبر مشروع في العراق.. يقع (285) على بعد 50 كم شمال الموصل.. وتم انشاؤه في 1981-1986 بطاقة خزن 11.111 مليار م3 وطاقة كهربائية 750 ميكاواط من السد الرئيسي و60 ميكاواط من السد التنظيمي و240 ميكاواط من مشروع الخزن بالضخ.. اعدت التصاميم مجموعة الشركات السويسرية.. والتنفيذ مجموعة الشركات الالمانية- الايطالية GIMOI.. يتألف السد من لب وسطي طيني ومرشحات وقشرة حصوية من الجانبين ومغلق من الخارج بكتل حجرية.. ارتفاع السد الاقصى 113 متراً وعرضه بالقمة 10 امتار وطوله 3650 متراً.. اساس السد الرئيس يحتوي على طبقات متعاقبة من تكوينات الجبس والانهايدرايت القابلة للذوبان بتأثير مياه الخزن.. مما يستوجب المعالجة المستمرة لتقوية الاسس.. وبسبب مشاكل جيولوجية لا نوصي باستغلال الطاقة الاستيعابية للسد 100%، اذ نستطيع ان نستغل الى 330 متر فوق سطح النهر، اما الان ولقلة الامطار اوصينا بـ320 متر.. شخصياً لست قلقاً على وضع السد من ناحية خطورة انهياره، ولكنني قلق لأننا لا نستفيد من امكانات السد حسب تصميمه. لكننا نتيجة شحة الامطار خلال السنوات الماضية وبسبب الشروط الفنية التي وضعناها على سد الموصل بلغت كمية الكهرباء المولدة حوالي 250-350 ميكاواط.. مع الاسف الشديد كان هناك اهمال كبير في السد(128) .. مشاكل في العمق الجيولوجي يتراوح بين 30-220 م اسفل السد.. المنطقة تسمى بالجبسية وهي عادة ما تذوب عند احتكاكها بالماء.. وهذا كان معلوماً للمصممين والمهندسين والاستشاريين الذين عملوا على بناء السد والموضوع ليس غريباً، فهناك سدود بنيت على الطبقات الجبسية وتعالج بالتحشية، وملء الفراغات الموجودة في جسم السد بالكونكريت.. مع الاسف الشديد استمر اهمال الحكومة السابقة لمنشآت الموارد المائية لاكثر من 30 سنة وبسبب سياسة الاهمال واثار الحصار الاقتصادي لم تمتلك الجهات المسؤولة مكائن تحشية جيدة… نحن نعالج سداً يبلغ طوله 4 كم وبعمق 220 متراً (132)..

ما هي المعالجة الجذرية (76)؟ اذا قلنا بناء حائط كونكريتي تحت جسم السد قد يسالوننا لما لم نقم بهذا العمل من قبل؟ بصراحة الامور الفنية والميكانيكية والهندسية لم تكن قد وصلت الى مرحلة بناء جدار كونكريتي تحت جسم السد بهذا العمق.. كان بامكاننا البناء الى عمق 50-100م كحد اقصى، لكن الاليات والمعدات التي نحتاجها الى عمق 200-220 م لم تكن موجودة.. كانت هناك توصية على اساس بناء سد “بادوش” (130) في حال لم نقم بمعالجة جذرية لمنع التآكل في سد الموصل.. ان سد “بادوش” هو سد تنظيمي اضافي وللصد، وليس سد تخزيني وليس مصمماً لتوليد الطاقة الكهربائية وليس كبديل عن سد الموصل.

خيارات معالجة سد الموصل (288): استمرار اعمال الترميمات والتحشية.. بناء جدار كونكريتي قاطع تحت جسم السد للمعالجة الدائمة.. تفريغ السد وعدم استعماله لان اهمية السد وعملية اهماله كان اقل ضرراً في حالة بناء سد “بخمة” لكن مع الاسف ونتيجة لبعض القرارات اهمل او منع بناء سد “بخمة”.. التوصية بالمحافظة على منسوب الخزن في البحيرة بمنسوب 319 م فوق مستوى البحر.. دراسة مشروع سد بادوش كسد تنظيمي اضافي وللصد..”]

ابتعد خطر “داعش” عن السد بعد سيطرتها عليه (2014).. ويطمأننا الوزير الجنابي لحالة التشغيل والصيانة وفتح بوابة المسيل المائي المغلقة منذ 12 عاماً، وارتفاع المنسوب الى 321م بدل 319م.

عادل عبد المهدي

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