أعلنَ وزير النفط جبار علي اللعيبي، عن إطفاء البئر رقم 68 في حقل القيارة النفطي. وقال وزير النفط، بحسب بيان للوزارة ان “الفرق الفنية والهندسية في شركة نفط الشمال والفرق الساندة من الشركات الوطنية النفطية والدفاع المدني تمكنت من اطفاء البئر رقم 68 في حقل القيارة النفطي في محافظة نينوى والسيطرة عليه”. وأكد ان “الوزارة عازمة على اختزال الزمن والوقت من اجل السيطرة على بقية الابار التي اشعلتها عصابات داعش الارهابية”. وكانت الفرق الفنية والهندسية في وزارة النفط كثفت جهودها في الآونة الأخيرة تمكنت من إطفاء خمسة آبار نفطية هي [40،41، 39، 71، 72، 46، 38] في حقل القيارة جنوبي نينوى.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus