اتفاق لحسم ما تبقى من الكابينة الوزارية بعد عطلة العيد

كشف عضو الإطار التنسيقي عدي عبد الهادي، ، عن وجود اتفاق لحسم ما تبقى من الكابينة الوزارية لحكومة علي الزيدي مباشرة بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، لافتاً إلى أن تغيير بعض المرشحين للحقائب أمر وارد.

وقال عبد الهادي في تصريح صحفي إن “هناك لقاءات واجتماعات بين قوى الإطار وباقي القوى الأخرى، سواء السنية أو الكردية، من أجل التفاهم حول مرحلة ما بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، عبر حسم التصويت على ما تبقى من الكابينة الوزارية لحكومة الزيدي”.

وأضاف أن “هناك اتفاقاً على عقد جلسة حاسمة لهذا الملف”، مبيناً أن “تغيير بعض المرشحين للحقائب أمر وارد، لكن حسم هذا الخيار يعود للتكتلات السياسية التي بقيت استحقاقاتها معلقة، بانتظار جلسة ما بعد عيد الأضحى المبارك، سواء كانت حقائب الداخلية أو الثقافة أو التخطيط أو غيرها”.

وأشار إلى أن “التفاهمات هي من تحسم كل المسارات بين القوى السياسية”، مؤكداً أن “الجميع متفق على ضرورة حسم ملف الكابينة الوزارية، لأن ذلك سيمنح الحكومة مرونة أكبر في أداء واجباتها، لاسيما في ظل التحديات المالية والاقتصادية وطبيعة التطورات في المنطقة

من جهته اكد النائب السابق، عبد الهادي السعداوي، ان الخلافات السياسية حول الكابينة الوزارية لحكومة الزيدي ليست عميقة، نافيا حدوث انقسامات داخل الاطار التنسيقي جراء هذه الخلافات.

وقال السعداوي ان “هناك خلافات بين الكتل السياسية على اختيار الشخصيات المرشحة للحقائب الوزارية في كابينة الزيدي، وهذا الامر لن يحدث انقساما داخل الاطار التنسيقي، على الرغم من هذ الخلافات كانت وراء تأجيل المضي ببعض الوزارات”.

وأضاف ان “قضية عرقلة اكمال الكابينة الوزارية تمثل قضية آنية وبالامكان معالجتها، ولكنها تحتاج الى اتفاق داخل الكتل السياسية من اجل المضي بحسم باقي المناصب الوزارية المتبقية في الكابينة الحكومية”.

وبين ان “من المتوقع ان يتم المضي بحسم الكابينة الوزارية للزيدي بعد عطلة عيد الأضحى، خصوصا ان الخلافات ليست عميقة وبالامكان تجاوزها والذهاب نحو اكمال باقي المناصب الحكومية

