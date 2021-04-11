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اجتماع 26 أبريل يحسم استضافة خليجي 25

اجتماع 26 أبريل يحسم استضافة خليجي 25
الصفحة الاولى - 1:22 - 11/04/2021 - عدد القراء : 860

ذكر تقرير إخباري، أن اجتماع الجمعية العمومية غير العادي لرؤساء الاتحادات الخليجية، عبر الاتصال المرئي عن بعد، في 26 أبريل/نيسان الجاري، سيشهد الحسم بشأن استضافة النسخة 25 من بطولة كأس الخليج. وكانت لجنة التفتيش المنبثقة من لجنة دراسة ملف الاستضافة برئاسة الدكتور حميد الشيباني، عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الخليجي، عادت من محافظة البصرة الخميس الماضي. وستقدم اللجنة، للمكتب التنفيذي في الاتحاد، تقرير الزيارة، الذي اشتمل على متطلبات الاستضافة من الملاعب والفنادق والمستشفيات والبنية التحتية في البصرة. وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد اعتمد ملعبي البصرة الدولي، الذي يتسع لحضور 65 ألف متفرج، والميناء الذي يتسع لحضور 30 ألفًا، ملعبين رئيسيين للبطولة في حال إقرار استضافة البصرة لفعالياتها. وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية أن عدة مصادر خاصة كشفت لها أن الاتحاد الخليجي، لم يناقش أزمة توقيت البطولة، التي كان من المقرر تنظيمها في كانون أول/ديسمبر المقبل، وهو الموعد الذي يشهد إقامة بطولة كأس العرب للمنتخبات، إضافة إلى ضغط مباريات بعض المنتخبات في التصفيات المشتركة.

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