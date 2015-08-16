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اكثر من 26 مليون مواطن يحق لهم التصويت بانتخابات 2021

اكثر من 26 مليون مواطن يحق لهم التصويت بانتخابات 2021
الصفحة الاولى - بغداد/متابعة العدالة - 4:32 - 09/12/2020 - عدد القراء : 100

اعلنت المفوضية العليا للانتخابات، شمول اكثر من 26 مليون و642 الف مواطن بالانتخابات المقرر اجرائها في حزيران 2021 ولهم حق التصويت. وقالت الناطق باسم المفوضية جمانة الغلاي  ان “المفوضية ماضية بالإجراءات الفنية واللوجستية لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في السادس من حزيران 2021”. واضافت ان “عدد  البطاقات الانتخابية التي وزعت على المواطنين حتى الان بلغت اكثر من 12 مليون بطاقة ناخب فيما بلغ عدد المسجلين بايومتريا بعموم العراق اكثر من 14 مليون ناخب”.واوضحت الغلاي ان “عدد الذين يحق لهم التصويت والمشاركة في انتخابات 2021 في عموم العراق تبلغ اكثر من 26 مليون و 642 الف ناخب “.وكانت الحكومة اعلنت، في وقت سابق، عن تحديد السادس من حزيران 2021 موعدا لإجراء الانتخابات النيابية في عموم العراق.

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