الإطار التنسيقي: العراق حريص على إقامة علاقات ثنائية متكافئة مع التحالف الدولي

الصفحة الاولى - بغداد: متابعة العدالة - 1:09 - 03/09/2025 - عدد القراء : 544

أكد الإطار التنسيقي،، أن العراق حريص على إقامة علاقات ثنائية متكافئة مع التحالف الدولي، فيما قدم مجموعة مقترحات لملفي المياه والكهرباء.
وذكر بيان للإطار التنسيقي تلقته العدالة ان  “الإطار التنسيقي، عقد ، اجتماعه الاعتيادي رقم (242)، في مكتب محسن المندلاوي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني؛ لمناقشة أهم الملفات المحلية والإقليمية والدولية”، لافتا الى أن “الإطار التنسيقي كرر إدانته للاعتداء السافر الذي تعرض له اليمن وراح ضحيته رئيس الوزراء ومجموعة من المسؤولين الحكوميين.”
وأضاف، أن “الإطار التنسيقي استمع الى تقييم لملفي المياه والكهرباء في العراق، من قبل رئيس الحكومة والحلول التي تعمل عليها حكومته، واقترح الإطار التنسيقي مقترحات مهمة في هذا الصدد”.
ورحب الإطار التنسيقي، بحسب البيان، “بالخطوات التي يقوم بها التحالف الدولي التزاماً بالاتفاق المبرم بينه وبين الحكومة العراقية”، مؤكداً أن “العراق حريص على إقامة علاقات ثنائية متكافئة قائمة على المصالح المشتركة بين العراق ودول التحالف الدولي على مختلف المستويات”.
ودعا الإطار التنسيقي، “الدول الفاعلة في المنطقة إلى تبني رؤية مشتركة لدرء الأخطار المختلفة أمنياً واقتصادياً وبيئياً
