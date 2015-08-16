 
الإطار التنسيقي يدعو إلى عقد جلسة البرلمان والمضي بانتخاب هيئة الرئاسة

الصفحة الاولى - بغداد: متابعة العدالة - 5:54 - 17/12/2025 - عدد القراء : 445

دعا الإطار التنسيقي،، إلى عقد جلسة البرلمان والمضي بانتخاب هيئة الرئاسة، مؤكداً أهمية استمرار الحوارات والنقاشات بين جميع الأطراف السياسية لحسم ملف تشكيل الحكومة.
وذكرت الدائرة الإعلامية للاطار في بيان تلقته العدالة :أن “الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري المرقّم (254)، في مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لمناقشة الاستحقاقات الوطنية المتعلقة بالمرحلة المقبلة، وبحث مسارات تشكيل الحكومة وفق الأطر الدستورية”.
ودعا الإطار التنسيقي- بحسب البيان-الى “عقد جلسة مجلس النواب في أقرب وقت ممكن، والمضي بانتخاب هيئة رئاسة المجلس”، مؤكداً في الوقت ذاته على “أهمية استمرار الحوارات والنقاشات بين جميع الأطراف السياسية لحسم ملف تشكيل الحكومة وبقية الاستحقاقات الوطنية بروح المسؤولية والتفاهم”.
وتابع البيان، أن” المجتمعين استذكروا الدور الوطني المحوري الذي يضطلع به قادة الإطار التنسيقي في حماية المصالح العليا للبلاد، والتعامل مع التحديات السياسية بروح التوازن والحكمة، بوصف الإطار مرجعية سياسية للمكون الاجتماعي الأكبر، أسهمت في صون الاستقرار ودعم المسار الدستوري للدولة
الافتتاحية