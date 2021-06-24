الإعلام الرقمي: استخدام النطاق العراقي يحمي المؤسسات من القرارات الدولية

أكد مركز الإعلام الرقمي، امس الاربعاء، أن استخدام النطاق العراقي يحمي المؤسسات الإعلامية من القرارات الدولية. وقال المركز في بيان، إن “المؤسسات الاعلامية التي تم حجب مواقعها الالكترونية يمكنها، بالتعاون مع وزارة الخارجية العراقية، تقديم اعتراض لدى الحكومة الامريكية ومن الممكن استعادة الموقع مجددا في حال تقديم ادلة تثبت خطأ القرار الذي اتخذته السلطات الامريكية والمعايير التي استند اليها”. وبين المركز انه “يمكن للمواقع المتضررة العمل مجددا ضمن النطاق العراقي واستخدام سيرفرات خارج الاراضي الامريكية، او سيرفرات خاصة في العراق”، مشيراً الى أن “بعض المواقع ما زالت تعمل بنسخة الكاش لدى عدد من المستخدمين في العراق، ولكن بمجرد تفريغ انظمة الكاش سيظهر الحجب، حيث ان الموقع الذي يظهر في السابق هو نسخة مخبئة ضمن انظمة الكاش لشركات الانترنت او الكمبيوتر الشخصي” وأعلنت وزارة العدل الأمريكية امس الاربعاء، رسميا “مصادرة” مواقع إخبارية.

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