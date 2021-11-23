الاتصالات تطلق خدمة الإنترنت المجاني في أربع مناطق ببغداد

أعلنت وزارة الاتصالات، امس الاثنين، إطلاق خدمة الإنترنت المجاني في أربع مناطق ببغداد، مبينة أن الخدمة ستكون مفتوحة مجاناً لمدة نصف ساعة لكل مواطن. وقال الناطق باسم الوزارة رعد المشهداني إن “الفرق المشتركة بين ممثلي الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية وشركة سوبر سيل الشريك الرسمي لوزارة الاتصالات باشرت بإجراء الكشف الموقعي على عدد من مناطق العاصمة بغداد لغرض تجهيزها بخدمة الانترنت المجاني ليتم استخدامه من قبل المواطنين”، مبينا أن “ذلك تم بتوجيه ومتابعة من قبل الادارة العليا في الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية”. وأضاف، أنه “تم اختيار أربع مناطق لتفعيل هذا المشروع الذي سيتم العمل به لأول مرة من قبل شركة الاتصالات”، مشيراً الى أن “المناطق المشمولة هي شارع المتنبي وشارع باب المراد في الكاظمية وراس الحواش في الاعظمية، وتقاطع الرواد في المنصور”. وتابع أن “خدمة الانترنت ستكون مفتوحة مجاناً لمدة نصف ساعة لكل مواطن عند اشتراكه”، موضحا أنه “تم الأخذ بنظر الاعتبار ضرورة أن تكون الخدمة متاحة لعدد كبير من المواطنين في نفس الوقت وذات كفاءة عالية”. وأكد أن “الايام القليلة القادمة ستشهد تفعيل هذا المشروع في المناطق الأربع تباعا، مع العمل على توسعة الرقعة الجغرافية في المستقبل”.

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