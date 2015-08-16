الاسبوع المقبل.. انجاز اتفاقية ضمان القرض بين العراق والولايات المتحدة

أعلنتْ وزارة المالية، امس الاربعاء، انجاز اتفاقية ضمان القرض بين العراق وأمريكا الاسبوع المقبل. وذكر بيان للوزارة ان “وكيل وزارة المالية فاضل نبي عثمان التقى امس الاربعاء ممثلي الوكالة الامريكية للتعاون الدولي USAID وممثلي السفارة الامريكية في بغداد وبحث معهم تطورات تنفيذ اتفاقية ضمان القرض الذي وقع بين حكومتي البلدين في 5 من الشهر الجاري والتي من المؤمل انجازها في الاسبوع القادم واتمام عملية اصدار السندات الخارجية بقيمة مليار دولار”. وكانت الحكومة العراقية وقعت مع الولايات المتحدة الامريكية الخميس الماضي على إتفاقية ضمان قرض بقيمة مليار دولار. وقالت السفارة الامريكية ببغداد ان “هذا التوقيع هو بمثابة الخطوة الأولى في العملية التي تتيح للعراق فرصة أكبر للدخول إلى أسواق رؤوس الأموال الدولية”.

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