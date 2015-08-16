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الامن النيابية تعتزم استضافة قائد عمليات بغداد اليوم

الامن النيابية تعتزم استضافة قائد عمليات بغداد اليوم
الصفحة الاولى - بغداد/ متابعة العدالة - 1:40 - 12/01/2017 - عدد القراء : 18

تعتزم لجنة الامن والدفاع النيابية، استضافة قائد عمليات بغداد اللواء الركن جليل الربيعي اليوم الخميس، فيما اكدت انها ستجتمع مع القائد العام للقوات المسلحة يوم السبت المقبل.

وقال رئيس اللجنة حاكم الزاملي في مؤتمر صحفي عقده في البرلمان ان “اللجنة ستستضيف اليوم الخميس قائد عمليات بغداد بشأن الخروقات الامنية، وكذلك ماحصل من تظاهرات في ساحة التحرير والتجاوزات التي رافقتها من الاجهزة الامنية”. واضاف الزاملي، أن “يوم السبت ستكون هناك زيارة واجتماع وجلسة مع القائد العام للقوات المسلحة ويوم الاحد سيكون جلسة مع قائد شرطة بغداد واللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد”، مبينا ان “اللجنة مستمرة في المتابعة والمراقبة لدعم ومؤازرة الاجهزة الامنية”.

واكد عضو لجنة الامن والدفاع النائب شاخوان عبدالله ، عزم اللجنة استضافة جميع القيادات الامنية المسؤولة عن امن العاصمة بشكل دوري طيلة الاسبوع.

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