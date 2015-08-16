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الجبوري والبدري يستعرضان ابرز نقاط تعديل قانون المساءلة والعدالة

الصفحة الاولى - بغداد/ متابعة العدالة - 0:16 - 28/12/2016 - عدد القراء : 7

بحثَ رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، مع رئيس هيأة المساءلة والعدالة باسم شريف البدري، تعديل القانون الخاص بالهيأة. وافاد بيان لمكتب اعلام الجبوري، امس، ان “رئيس مجلس النواب سليم الجبوري استقبل في مكتبه الخاص ببغداد ،امس الثلاثاء, رئيس هيأة المساءلة والعدالة باسم شريف البدري، حيث استعرض الجانبان ابرز النقاط التي تضمنها قانون هيئة المساءلة والعدالة، والمقترحات المقدمة لتعديله وصولا الى نتائج ترضي جميع الأطراف, وبما يحقق اجماع الكتل السياسية”. وأكد رئيس البرلمان على “ضرورة ان تنسجم التعديلات مع نص الدستور وبما يحقق تطلعات الشعب العراقي ويحمي نظامه الديمقراطي وفقاً للقانون وبموجب الدستور”.

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