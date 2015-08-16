الجعفري: يؤكد ضرورة انسحاب القوات التركية ويشدد على تمسك العراق بعلاقاته مع دول العالم

التقى السفير التركي

اسْتعرض وزير الخارجية ابراهيم الجعفري مع السفير التركي فاروق قايمقجي التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة والعالم. وافاد بيان للوزارة ان “وزير الخارجية إبراهيم الجعفري استقبل سفير الجمهورية التركية لدى العراق فاروق قايمقجي بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في بغداد، وجرى خلال اللقاء استعراض التطورات الأمنية والسياسية في عموم المنطقة والعالم”. واكد الجعفري في اللقاء على “ضرورة انسحاب القوات التركيَّة من الأراضي العراقية وإنهاء خرق السيادة ، وأن العراق يتمسك بعلاقاته مع دول العالم كافة وفق مبدأ عدم التدخل في الشُؤُون الداخليَّة للدول”، معربا عن “تمنيه النجاح لفاروق قايمقجي في مهامه الدبلوماسيَّة المقبلة”. وتابع البيان “كما استعرض الطرفان الجريمة الإرهابيَّة التي حصلت في تركيا وطالت حياة سفير روسيا وضرورة إجراء تحقيقات دقيقة من شأنها الكشف عن مُلابَسات هذا الحادث الإرهابي ومنع تكراره”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus