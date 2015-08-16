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الجعفري يبحث مع رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني التعاون المشترك للقضاء على الإرهاب

الجعفري يبحث مع رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني التعاون المشترك للقضاء على الإرهاب
الصفحة الاولى - بغداد/ متابعة العدالة - 4:02 - 15/01/2017 - عدد القراء : 7

بحثَ وزير الخارجية إبراهيم الجعفري مع رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علاء الدين بروجردي تكثيف الجهود والتعاون للقضاء على الإرهاب. وأفاد بيان لوزارة الخارجية ان “وزير الخارجية إبراهيم الاشيقر الجعفري التقى في بغداد الجمعة رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علاء الدين بروجردي والوفد المُرافِق”. وأضاف ان “الجانبين بحثا خلال اللقاء استعراض سير العلاقات الثنائيَّة بين البلدين وسُبُل تعزيزها وفتح المزيد من آفاق التعاون المُشترَك بما يخدم مصالح الشعبين الجارين”. وتابع البيان “كما استعرض الجانبان مُجمَل التطوُّرات في عُمُوم المنطقة والعالم، وضرورة تكثيف الحوار والجهود والتعاون للقضاء على الإرهاب، وعودة الأمن، والاستقرار إلى المنطقة”.

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