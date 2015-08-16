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الرئاسات الثلاث والكتل السياسية تناقش التطورات الراهنة والموازنة والعلاقة بين المركز والاقليم

الرئاسات الثلاث والكتل السياسية تناقش التطورات الراهنة والموازنة والعلاقة بين المركز والاقليم
الصفحة الاولى - بغداد/متابعة العدالة - 4:28 - 09/12/2020 - عدد القراء : 99

في اجتماع مشترك ...

عقدت الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية اجتماعا مشتركا امس لمناقشة عرض التطورات والمستجدات الراهنة ، كما تم عرض الخطوط العامة للموازنة الاتحادية والمشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان”. وأكد المجتمعون بحسب البيان، أن “العراق يمر بظروف استثنائية، جراء الأزمة الاقتصادية العالمية التي ترتبت على انتشار وباء كورونا، وأن الإصلاح الاقتصادي هو الحل الضروري الذي يجب تبنيه في نطاق تضامن سياسي واجتماعي عراقي يعكس وحدة الموقف أمام القضايا الرئيسة”. وأشار المجتمعون، الى “دعم الإجراءات الحكومية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي في مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021، وبما يضمن الحلول لتحصين الاقتصاد أمام الأزمات”. وعبّر الاجتماع عن “دعمه لاستمرار الحوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، لحل المشاكل العالقة، وبما يضمن معالجة عادلة لتلك المشاكل وفقاً للدستور”. وقدّم رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، “عرضاً لمبادرة الحوار الوطني الشامل التي تبنتها الحكومة من أجل تمهيد البيئة السياسية والأمنية والاجتماعية، لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة وحمايتها من الخروقات، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والعدالة فيها”

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