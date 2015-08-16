السيد الحكيم يبحث مع رئيس الجمهورية نتائج الجولة الاقليمية ومستجدات الاوضاع السياسية والامنية

اجْرى رئيس التحالف الوطني العراقي السيد عمار الحكيم مباحثات مع رئيس الجمهورية الدكتور فؤاد معصوم تناولت نتائج زيارة وفد التحالف الوطني الى الاردن وايران ومستجدات الاوضاع السياسية والامنية في العراق وتطورات العمليات العسكرية الجارية لتحرير مدينة الموصل. ونقل بيان عن السيد عمار الحكيم القول “استعرضنا خلال لقائنا فخامة رئيس الجمهورية الدكتور فؤاد معصوم مستجدات الاوضاع السياسية والامنية في البلاد، وتطورات العمليات العسكرية الجارية لتحرير مدينة الموصل ، ونتائج زيارة وفد التحالف الوطني الى المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية الاسلامية الايرانية”. واضاف “اكدنا دعمهما لمشروع التسوية الوطنية، كما تم خلال اللقاء الإشادة بالانتصارات الكبيرة التي تحققها قواتنا الامنية من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي والعشائري والبيشمركة، كما تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على ارواح المدنيين ورعاية النازحين”. على صعيد اخر، عدّ السيد عمار الحكيم، امس الاثنين، جريمة الإبادة الجماعية التي تعرض لها الكورد الفيليين من قبل الديكتاتورية “محنة عظيمة ألمت بجماعة إنسانية وقومية أصيلة ومنكوبة من مكونات الشعب العراقي”. وافاد بيان لمكتب اعلام رئيس التحالف الوطني، ان “السيد عمار الحكيم استقبل امس في مكتبه ببغداد، وفدا من الكورد الفيليين برئاسة حيدر الفيلي”. وقال رئيس التحالف الوطني خلال اللقاء ان “جريمة الإبادة الجماعية التي تعرض لها الكورد الفيليين من قبل الديكتاتورية تمثل محنة عظيمة ألمت بجماعة إنسانية وقومية أصيلة ومنكوبة من مكونات الشعب العراقي الذين تم اقتلاعهم من جذورهم العراقية وإبعادهم إلى ما وراء الحدود ومسح هويتهم وسلب حقوقهم الإنسانية والوطنية والقانونية”. واشار الى ان “السبب الأساسي لاستهدافهم لأنهم يمثلون حلقة وصل أساسية في بناء النسيج المجتمعي العراقي من حيث انتسابهم القومي وانتسابهم المذهبي”. واكد انه “استمع خلال اللقاء بالوفد الكوردي إلى همومهم حيث أكدنا لهم أننا كنا ولازلنا وسنبقى نطالب بحقوقهم وضرورة إنصافهم وكل المكونات الكريمة لأبناء شعبنا”.

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