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السيد عمار يؤكد ضرورة تمرير التشريعات الداعمة لمسارات الدولة

السيد عمار يؤكد ضرورة تمرير التشريعات الداعمة لمسارات الدولة
الصفحة الاولى - بغداد/ متابعة العدالة - 0:43 - 20/03/2017 - عدد القراء : 35

التقى رئيس الوزراء

اكدَ رئيس التحالف الوطني السيد عمار الحكيم، على ضرورة تمرير التشريعات التي تساهم في دعم مسار الدولة. وذكر بيان لمكتب رئيس التحالف، ان السيد عمار الحكيم “استقبل رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وبحث معه نتائج الحرب على داعش والانتصارات التي تحققها القوات الأمنية والحشد الشعبي والعشائري والبيشمركة في الساحل الأيمن”. وأضاف “كما تم بحث أوضاع النازحين وكيفية تخفيف معاناتهم بالطرق الممكنة والمتاحة والعمل على إعادتهم الى منازلهم بالسرعة الممكنة بعد إزالة مخلفات داعش، علاوة على بحث الزيارات التي شهدها العراق في الآونة الأخيرة لمسؤولين عرب وأجانب حيث تعد دليلا على استعادة العراق لدوره العربي”. وأشار رئيس التحالف الوطني الى ان “التحالف ماض في العمل المؤسساتي عبر اللجان المختصة لدعم مسار الحكومة وبلورة رؤية موحدة حول القضايا المصيرية والتشريعات”، مؤكدا على “أهمية تمرير التشريعات التي تمس المواطن وتساهم في دعم مسارات الدولة”.

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