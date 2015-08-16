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الشيخ حمودي يدعو الدول العربية الى تعزيز حقوق الانسان في المناهج الدراسية

الشيخ حمودي يدعو الدول العربية الى تعزيز حقوق الانسان في المناهج الدراسية
الصفحة الاولى - بغداد/ متابعة العدالة - 0:48 - 30/01/2017 - عدد القراء : 23

دعا عضو هيأة رئاسة مجلس النواب، الشيخ همام حمودي، الدول العربية الى تبني اعداد مناهج التربية الإسلامية ومناهج حقوق الانسان في المناهج الدراسية الأولية .

وذكر بيان لمكتب الشيخ حمودي، ان “الشيخ حمودي استقبل امجد شموط رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان في جامعة الدول العربية بمكتبه امس، واقترح اقامة مؤتمر لنبذ خطاب الكراهية والدعوة الى التعايش السلمي وقبول الاخر ، داعياً جامعة الدول العربية لتبني ذلك وامكانية احتضان بغداد اليه “.

واكد الشيخ حمودي بحسب البيان ان “القضاء على داعش مسؤولية عربية اسلامية قبل ان تكون مسؤولية المجتمع الدولي ، داعيا جامعة الدول العربية الى تبني اعداد مناهج التربية الإسلامية ومناهج حقوق الانسان ودعوة الدول العربية لتبيتها في المناهج الدراسية الاولية ببلدانهم “.

ورأى الشيخ حمودي ان “هناك اهمية بإن تأخذ جامعة الدول دورها بمسؤولية كبيرة في تشخيص الايجابيات والسلبيات بمسألة حقوق الانسان لدى جميع الدول ، مشيرا ان العراق من اولى الدول التي تحافظ على اسس حقوق الانسان وتم تثبيت ذلك بالدستور واعتماد مادة حقوق الانسان في جميع المراحل الدراسية “

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