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الشيخ همام حمودي: صناعتنا تستحق الفخر ولن نسمح بالتفريط بمنتجنا الوطني

الشيخ همام حمودي: صناعتنا تستحق الفخر ولن نسمح بالتفريط بمنتجنا الوطني
الصفحة الاولى - بغداد/ متابعة العدالة - 0:29 - 19/03/2017 - عدد القراء : 28

أكدَ النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ د. همام حمودي أن ما رآه من منتج وطني خلال زيارته لشركة الصناعات المطاطية (إطارات بابل) ومصنع ألبسة النجف يستحق الفخر، ويتمتع بأعلى درجات الجودة، لافتاً الى أن اساس المشكلة تكمن في التسويق جراء امتناع عدد من الوزارات عن شراء احتياجاتها من هذه المصانع. وأشار حمودي ان وزارة المالية قررت رفض تمويل أي صفقة شراء لها نظير من المنتج الوطني، معرباً عن شكره لوزارات الدفاع والصحة والزراعة التي بدأت شراء متطلباتها من المصانع العراقية، داعيآ وزارة الداخلية والحشد الشعبي لشراء كل تجهيزاتهم من مصنع ألبسة النجف، ووزارات النقل والتجارة والبلديات وأمانة العاصمة لشراء منتجات شركة الصناعات المطاطية. وابدى د. حمودي عن إعجابه بالمختبر المتطور الذي وجده ويخضع المنتج للمعايير الدولية وباشراف الجهة المشترية ، منوهآ اهمية امتداد صناعة الألبسة الى البيوت أسوة بالتجربة الصينية، مضيفا أن دعم المنتج الوطني يعني استيعاب جزء كبير من الأيدي العاملة، وسينعكس ذلك على المستوى المعيشي للمواطن.

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