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الصحة النيابية تستكمل مناقشة قانون الضمان الصحي

الصفحة الاولى - بغداد/ متابعة العدالة - 3:57 - 15/01/2017 - عدد القراء : 6

اعلنتْ عضو لجنة الصحة النيابية عن كتلة المواطن بان دوش، عن استكمال مناقشة قانون الضمان الصحي، وتهيئته للقراءة الاولى داخل مجلس النواب في الايام المقبلة. وقالت دوش في بيان ان “اللجنة عقدت اجتماعها وناقشت الفقرات القانونية والفنية المتعلقة في القانون وتهيئته للقراءة الاولى في البرلمان خلال الجلسات المقبلة”. وأضافت ان “القانون سيشمل نحو 10 ملايين عراقي، من الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية، كما يتضمن الجوانب العلاجية والوقائية للمواطنين العراقيين مقابل بطاقة صحية أسوة بكل الدول ليكون المواطن مؤمن على صحته”. وبينت ان “قانون الضمان الصحي مهم من خلال تخفيف الاعباء عن المواطنين ويعطي العدالة لكل أبناء الشعب بالتعامل مع المرضى، كما يقلل التكاليف التي تقوم بها الدولة من خلال الخدمات الطبية”.

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