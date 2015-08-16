الصحة تعتزم تطبيق آليات رصينة لتسعيرة الأدوية في القطاع الخاص

تعتزمُ وزارة الصحة تطبيق آليات رصينة لتسعيرة الأدوية في القطاع الخاص في العام الحالي. وذكر بيان لوزارة الصحة أن “وزيرة الصحة والبيئة عديلة حمود حسين رأست اجتماع لجنة تسعيرة الادوية في القطاع الخاص، وجرى خلال الاجتماع تبادل الأفكار والرؤى مع نقيب الصيادلة العراقيين مرتضى الشريفي وزامل شياع العريبي الوكيل الإداري للوزارة وأعضاء اللجنة من دائرة الأمور الفنية حول وضع الخطوط العريضة لهذا المشروع الاستراتيجي والذي يخدم شرائح واسعة من أبناء شعبنا العزيز من خلال اعتماد آليات تضمن حصول المواطن على الدواء الأمن والفعال وبأسعار موحدة في جميع الصيدليات لاترهق كاهل المواطن مع ضمان نسبة من الربح المعقول لأصحاب الصيدليات”. وشددت الوزيرة خلال الاجتماع على “أهمية تظافر الجهود وتكاتف الجميع لانجاز هذا المشروع وتطبيقه خلال العام الجاري من خلال وضع ضوابط وآليات رصينة تتكفل انسيابية حصول المواطن على الدواء الآمن والمفحوص والمنتج من شركات عالمية رصينة”.

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