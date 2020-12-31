الصحة: لم نتعدَ دائرة الخطر من عودة ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا

اكدت وزراة الصحة والبيئة، ، انها لم تتعدَ دائرة الخطر من عودة ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا، فيما كشف تضرر الفئات الصغيرة من السلالة الجديدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدران” وضعنا الوبائي ممتاز لكننا لم نتعدَ دائرة الخطر، بعد ورود معلومات اولية عن السلالة الجديدة لكورونا انها تمتلك خطورة اكبر على الانتشار خطير وبعض التقارير اشارت الى امكانية انتقالها بالفئات العمرية الاصغر خاصة مع دخولنا في موسم الشتاء وانخفاض درجات الحرارة”.

واضاف” نسبة الشفاء من الجائحة عبرت 90% ونسب الوفيات انخفضت بشكل كبير وذلك نتيجة للتضحيات الكبيرة التي قدمتها الكوادر الصحية والطبية”.

واكد البدر” استمرار الاجتماعات لتقييم الموقف الوبائي والبحث عن سلاسلة كورونا الجديدة”، لافتا الى” اننا سنمتلك خلال ايام مختبرات قادرة على كشف هذه السلالة ولن نحتاج الى المختبرات الخارجية”.

وتعليقاً على التخوف من انتشار السلالة الجديدة لكورونا بين الطلاب، اوضح البدر” استنفرنا الاف الفرق لمتابعة المدارس ورصد الحالات الجديدة لكورونا والتاكد منها”.

وختم البدر”معلوماتنا تؤكد ان لقاح فايزر فعال على كلاتا السلالتين”.

وكانت وزارة الصحة والبيئة، ابدت تخوفها على لسان مدير الصحة العامة في الوزارة، رياض الحلفي، من السلالة الجديدة لفيروس كورونا، مؤكدا انه في حال التزم المواطنون في الاجراءات الوقائية سيستمر التراجع في تسجيل الاصابات

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