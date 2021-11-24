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الصحة: موجات كورونا بدأت تتصاعد في دول العالم

الصحة: موجات كورونا بدأت تتصاعد في دول العالم
الصفحة الاولى - 1:29 - 24/11/2021 - عدد القراء : 20

كشفت وزارة الصحة، الثلاثاء، أهداف إصدار البطاقة الدولية عند السفر، فيما أشارت الى أن أخذ اللقاح يضمن الحماية بنسبة 80 بالمئة من خطورة الاصابة بمتحورات كورونا. وقال مدير الصحة العامة رياض الحلفي في تصريح صحفي، إن “بطاقة التلقيح الدولية اصبحت شرطاً للسفر، وعلى المواطنين الراغبين بالسفر التقديم عليها”، مبينا ان “اصدار البطاقة الدولية يهدف الى زيادة الاقبال على اللقاح وضمان صحة المواطن”. واوضح، ان “موجات كورونا بدأت تتصاعد في دول العالم، واخذ اللقاح للمسافر سيضمن له الحماية بنسبة 80 بالمئة من خطورة الاصابة”. واضاف، ان “التحورات الجديدة لكورونا لا توجد عليها بحوث حتى الان، باستثناء متحور دلتا واللقاح اثبت فعاليته عليها في خفض شدة الاعراض”.

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