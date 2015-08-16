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العبادي: حررنا ثلثي الموصل وشبابنا يقاتلون من جميع المكونات دفاعاً عن بلدنا ومقدساتنا

العبادي: حررنا ثلثي الموصل وشبابنا يقاتلون من جميع المكونات دفاعاً عن بلدنا ومقدساتنا
الصفحة الاولى - بغداد/ متابعة العدالة - 2:04 - 25/12/2016 - عدد القراء : 46

خلال قمة الشباب العربي في بغداد

اكدَ رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي امس انه تم تحرير ثلثي مدينة الموصل، لافتاً الى انه سيتم تحقيق النصر النهائي قريبا. ونقل بيان لمكتب العبادي خلال كلمة له في قمة الشباب العربي التي اقامها مجلس الشباب العراقي في بغداد، برعاية جامعة الدول العربية وتحت عنوان (تأثير الارهاب في الشباب العربي) “نرحب بالضيوف في بغداد الصامدة بوجه الارهاب والتي اراد لها الارهاب ان تتدمر وتعيش حالة من الضياع الا ان شبابنا تصدوا لهذه العصابات ولهذه التوجهات الخطيرة حيث ان شبابنا صنع النصر لحاضرنا ومستقبلنا”. واكد العبادي بحسب البيان ان “اكبر ضربة تلقتها عصابات داعش الارهابية تمثلت بتوحدنا لانها تراهن على تمزيق الاوطان بالتفرقة بين المكونات”، داعيا “الدول التي تشعر بالامان الى الحذر من الخطر المحدق بها بسبب هذه العصابات”. واشار الى “اننا حاليا في الموصل نقاتل الارهاب وهدفنا الاكبر تحرير الانسان حيث حررنا ثلثي المحافظة وسنحقق النصر النهائي قريبا”. واوضح العبادي ان “تنوع مكونات البلد مصدر فخر وقوة لنا وهو مدعاة للتزايد والتكامل والتقدم”، مشيرا الى ان “شبابنا يقاتلون من جميع مكونات البلد دفاعا عن بلدنا ومقدساتنا وابناءنا واختلط الشيب بالشباب ومن جميع الطوائف والمكونات في حربهم ضد العصابات الارهابية”. وتابع رئيس الوزراء انه “في الوقت الذي نحرر الوطن من هذه العصابات نقوم في نفس الوقت باعادة الاستقرار وازالة الالغام والعبوات واعادة الحياة للمناطق المحررة لكي يعود ابناء الوطن”.

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