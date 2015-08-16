العبادي: حسم الوزارات الشاغرة قريباً.. وثلاثة أشهر للقضاء على داعش

أكدَ رئيس الوزراء حيدر العبادي، امس الثلاثاء، ان “العراق يحتاج ثلاثة أشهر للقضاء على داعش نهائياً فيما أعلن انه سيقوم بتقديم مرشحي الوزارات الشاغرة قريباً”. وقال العبادي خلال مؤتمر صحفي عقد في بغداد أن “عدد السيارات المفخخة التابعة لداعش والتي فجرتها القوات الأمنية بلغت أكثر من {900} سيارة خلال الشهرين الماضيين”, مشيرا إلى أن “القوات الأمنية في معركة الموصل وصلت إلى مراحل متقدمة، ونحن مستمرون بتجهيز الطائرات الحربية التابعة للقوة الجوية العراقية”. وشدد على ضرورة عدم استخدام المنصب في الاعتداء على الأشخاص كما حصل في حالة الاعتداء على مديرة مدرسة في محافظة ذي قار وننتظر القضاء لاتخاذ اللازم. وذكر أن “مجلس الوزراء ناقش امس خلال جلسته استحقاقات المقاولين كما قام بإعادة التصويت على قانون العفو العام”. وأشار إلى أن “مفوضية الانتخابات بذلت جهودا كبيرة لكشف مزوري الانتخابات من موظفيها وهولاء تم شمولهم بقانون العفو”. وأضاف أن “الحكومة نجحت في إدارة السياسية المالية وإدامة متطلبات المعركة رغم انهيار أسعار النفط”. وأوضح أن “قانون الحشد الشعبي يمنح انتشار السلاح خارج اطار الدولة وخلاف ذلك يعد غير مرخص”. وبين أن “المعطيات المتوفرة تشير إلى أن العراق بحاجة لثلاثة أشهر للقضاء على داعش”, مبينا انه “سأقدم مرشحي الوزارات الشاغرة قريباً وانا حريص على الابتعاد عن أي خلاف مع الكتل السياسية”. ومضى العبادي قائلا “نرفض تصريحات السعودية حول الحشد الشعبي وعليها حل مشاكلها بعيدا عن العراق”. واعلن ان “مجلس الوزراء شكل لجنة مختصة باختيار البصرة عاصمة للثقافة العربية، خصوصا ان المحافظة تضمن عدد كبير من الشعراء والمثقفين والعلماء”. واضاف ان “الرقابة المالية شكلت لجان خاصة للتدقيق في مشاريع المنجزة من قبل المقاولين وهناك حرص كبيبر لاستحصال المقاول على استحقاقاته”، مبينا انه “تم اكتشاف بان الاموال المقدرة كبيرة بالنسبة للاستحقاقات الحقيقية للمقاولين وهذا يحسب للتدقيق المالي”. وافاد العبادي بان “مجلس الوزراء صوت امس على اقامة عدد من المشاريع في مجال الكهرباء من قرض قدمته الحكومة الامريكية”.

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